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Covid-19: Güney Kıbrıs aşılamada yüzde 80'e ulaştı

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Güney Kıbrıs'ta yetişkin nüfusun yüzde 80'i aşılandı.
Covid-19: Güney Kıbrıs aşılamada yüzde 80'e ulaştı

Rum Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı bilgiye göre 3 Kasım'a kadar çift doz aşısı olan yetişkin nüfus oranı yüzde 80'e ulaşmıştır.

Bakanlık ayrıca tek doz aşı oranının da yüzde 82,3 olduğunu söyledi. Verilen rakamlara göre, yaşı 16-17 olan gençlerin yüzde 42,8'i tek doz olmuşken, 12-15 arası yaş grubu adına bu oran yüzde 29.

Çift doz aşılamada, Baf bölgesi yüzde 90,7 oranı ile en başarılı şehir olarak kalmaya devam ederken, Gazimağusa bölgesi yüzde 89,3, Lefkoşa yüzde 79,2, Limasol yüzde 78,6 ve Larnaka yüzde 76,4 seyrinde kaldı.

60 yaş ve üzeri 33,485 kişiye hatırlatma dozu uygulandı. Ayrıca 3,345 sağlık çalışanı ve bakımevinde kalan 2,730 kişi de hatırlatma dozlarını oldu.

 

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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