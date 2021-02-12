Covid-19 virüsünden iyileşen en yaşlı hasta Fransız rahibe 117 yaşına girdi

Dünyada Covid-19 virüsünden hastalanıp, iyileşen en yaşlı insan olarak tanınan Fransız rahibe Andre 117. yaş gününü kutladı.

Aynı zamanda dünyanın en yaşlı ikinci insanı olarak bilinen rahibe Andre, Fransa’nın güneyindeki Toulon’da kaldığı yaşlılar evinde, en sevdiği tatlıyı yiyerek ve bir kadeh şampanya içerek yeni yaşına girdi.

Ocak ayı ortalarında Covid-19 testi pozitif çıkan Rahibe Andre’nin daha sonra iyileştiği açıklanmıştı.

Yaşlılar evinin iletişim sorumlusu David Tavella, Associated Press’e yaptığı açıklamada. “O harika bir durumda ve çok mutlu. Yeğenleri ile video konferans aracığıyla konuşacak. Toulon piskoposu ile yaptığımız konuşmada, bugünkü ayinde ondan bahsedeceğine söyledi. Bu da yine onu çok mutlu etti ve gururlandırdı.” dedi.

Tavella, yaş günü yemeği menüsünde ise kaz ciğeri, şarap soslu içi mantar doldurulmuş horoz ve Alaska tatlısı olduğunu sözlerine ekledi.

Lucile Randon ismiyle nüfusta kayıtlı rahibe Andre, 118 yaşındaki Japon Kane Tanaka’nın ardından şu anda dünyanın en yaşlı ikinci kişisi olarak biliniyor.

Tavella, daha önce basına yaptığı açıklamada ocak ayında testi pozitif çıkan rahibe Andre’de çok az Covid-19 semptomları görüldüğünü ve yaşlı kadının virüse yakalandığının bile farkında olmadığını söylemişti.