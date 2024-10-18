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"CTP İskele Bucak Örgütü’nden Anlamlı Etkinlik"

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"CTP İskele Bucak Örgütü’nden Anlamlı Etkinlik"
"CTP İskele Bucak Örgütü’nden Anlamlı Etkinlik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Bucak Örgütü’nün düzenlediği “Dört Değerimizi Anıyoruz” etkinliği yapıldı.

Anma gecesinde, partinin kuruluşundan itibaren toplumsal mücadelede öncü olan Mustafa Konti, Rezvan Konti, Dr. Mehmet Salih Yanmaz ve Savaş Solmazcan anıldı. Panelde Ergin Abdullah İlktaç, Ferdi Sabit Soyer ve Feridun Önsav, bu dört ismin Kıbrıs Türk Sol hareketine katkılarını ve anılarını paylaştı.

Yoğun katılımın olduğu gece, iki toplumlu müzik korosunun dinletisi ve kokteyl ile sona erdi. Etkinliğe AKEL Larnaka İlçe Sekreteri Hristella Andeniu ve PEO Larnaka eski Sekreteri Mario Prajodois de katıldı.

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