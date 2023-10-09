  • BIST 8344.7
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

CTP: İskele’de eğitim kaosa döndü

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, yeni eğitim yılının başında devlet okullarındaki sorunları, eksiklikleri yerinde görme, öğretmenlerin ile öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemek amacıyla okullara ziyaret başlattı.
CTP: İskele’de eğitim kaosa döndü

Ziyaretlere İskele milletvekili Fide Kürşat, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, İskele milletvekili Biray Hamzaoğulları ve parti ilçe yöneticileri katıldı. Heyet, Suat Günsel İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Koleji ve Ticaret Lisesi’ni ziyarette etti. CTP heyetinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesi ile bölgede büyük özveri ile çalışan değerli öğretmenlerin gününü de kutlaması öğretmen camiasında da memnuniyetle karşılandı. Okullardaki ve eğitim sistemindeki sorunları yerinde tespit eden CTP heyeti, son dönemde Eğitim Bakanlığı tarafından bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışılan öğretmenlerin yanında olduklarını açıkladı. Öğretmenler ise, eğitimde kangrenleşmiş alt yapı sorunları, kalabalık ve yetersiz sınıflar, müdür, müdür muavini, öğretmen eksiklikleri, kapalı ve açık alan sorunları, güvenlik sorunları, temizlik, kırtasiye, teknoloji ve materyal yetersizlikleri, tam gün eğitimdeki kaos ile taşımacılık sorunları tüm ülkede olduğu gibi İskele’de fazlasıyla olduğunu ifade ettiler. 

 

“Son durağın öğrencileri çile çekiyor”

Hükümetin sözde tam gün eğitimden bahsettiği, günde 40 dakikalık eğitim süresine denk gelen plansız çalışmanın sonucunda birçok öğrencinin adeta istif halinde otobüslerde üst üste seyahat ettiğini dile getiren öğretmenler, okulda güvenlik ve beslenme sorunu olduğu için öğlen saatinde ilkokul öğrencilerinin otobüslerle evlerine gönderildiklerini söyledi. Öğretmenler, en son ve uzaktaki köydeki öğrencinin eve inmeden aynı yolu vakit nedeniyle yine otobüsle istif halinde geri döndüklerini açıkladı ve tam gün eğitim safsatasının eziyete dönüştüğünü vurguladı.

 

“Türkçe bilmeyen öğrenci sayısı yüzde 50’ye ulaştı”

Öğretmenler, İskele merkezinde bulunan okullarındaki en büyük sorun Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısının her geçen gün artmasına da dikkat çekti, özellikle pandemi sonrasında kontrolsüz ve plansız bir yabancı nüfus akışı olduğunu belirtti. Bununla birlikte sınıflarda Türkçe bilmeyen çocuk sayısının oranı ortalama yüzde 50 olduğunu dile getiren öğretmenler, bazı sınıflarda bu oranın 14 öğrenci Türkçe bilmeyen; 9 Türkçe bilen öğrenci sayısına ulaştığını ifade etti.

Öğretmenler olarak her iki gruba da ders vermeye zorlandıklarını ve yoğun bir stres içinde mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten eğitimciler, “Bu sorun sadece öğrencilerin eğitimine yansımamakta, öğrenciler arasında da gruplaşmalar yaşanmakta ve kaynaşma mümkün olmamaktadır.  Bu da pedagojik olarak sıkıntı yaratmakta ve özveri ile çalışan eğitimcilerimizi rahatsız etmektedir. Bölgede öğrenciler arasında ciddi anlamda sosyo-ekonomik dengesizlikler söz konusu. Kültürel anlamda da kaynaşma ve uyum sorunları her geçen gün artıyor” sözlerini kullandı.

 

“Sorunlara duyarsız bakanlık ve sözde hükümet var”

Bölgede artan nüfus ve eğitimde yaşanan bu yakıcı sorunlara duyarsız bir Eğitim Bakanlığı ve sözde Hükümet olduğundan dert yanan öğretmenler, hem bu sorunlarla yüz yüze bırakıldıklarını, hem de bir süredir bilinçli bir şekilde toplum nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını aktardı. CTP heyetinin ziyaretlerinde, bir taraftan öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılarını dinledi, diğer taraftan da CTP'nin hem güncel sorunların çözümüyle ilgili hem de eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalar anlatıldı ve tartışıldı. CTP'nin eğitim politikalarını memnuniyetle karşılayan öğretmenler, özellikle de okullardaki alt yapı eksiklikleri ve okul binalarındaki yetersizlikler ile ilgili görüşlerini de aktardılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavideniz cinayeti... Dava 5 Ekim'e ertelendi...29 Eylül 2023 Cuma 10:52
  • 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 1 Ekim’de28 Eylül 2023 Perşembe 09:09
  • Bafra'da hırsızlık27 Eylül 2023 Çarşamba 09:56
  • Vahşi batı gibi! İskele'de taksi şöförünün çenesini kırdı!23 Eylül 2023 Cumartesi 12:11
  • 5. kültürlerin kaynaşması etkinliği 1 Ekim’de21 Eylül 2023 Perşembe 12:33
  • İskele'nin acı günü.. Hüseyin Mikisi vefat etti...19 Eylül 2023 Salı 14:32
  • İskele Bekirpaşa Lisesi’nde GREV!19 Eylül 2023 Salı 09:01
  • 25 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm 17 Eylül 2023 Pazar 17:09
  • İskele'de Unimar SüperMarkette yangın çıktı!17 Eylül 2023 Pazar 16:59
  • CTP'den İskele Belediyesi'ne "Atıl Kaldı" eleştirisi14 Eylül 2023 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti