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CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor

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CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor
CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 8 Mart haftası kapsamında başlattığı bölge çalışmalarının ikincisini geçtiğimiz hafta Dome Hotel’de gerçekleştirdi. Etkinliğe Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya’nın yanı sıra çok sayıda üye ve sempatizan katıldı. Atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilen etkinlikte CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Özay Kalyoncu etkili dinleme yöntemleri ve iletişim konusu ele alınırken, Kadın Örgütü İlçe Sekreteri Bengül Envergil ise yaptığı konuşmada, 8 Mart’ın tarihçesinden bahsetti. 8 Mart’ın Kıbrıs Türk kadın hareketi tarihinde ilk kez 1977 yılında Yurtsever Kadınlar Birliği tarafından kutlandığını aktaran Envergil, konuşmasının devamında kadın örgütlenmesinin kazanımlarından bahsetti.

 

DERYA: UYGULANAN EKONOMİ YAKLAŞIMI NEOLİBERAL ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR

Bölge çalışmasında konuşma yapan CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, gayrı meşru hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları ile ilgili bilgi verdi. Deprem sonrasında ekonomik krizin aldığı boyutlara değinen Derya, bütçe içerisinde tasarruf edilebilecek birçok kalem varken hükümetin tasarruftan kaçındığını ve ekonomiyi daraltacak adımlar atmaya hazırlandığını anlattı. İzaz ikram, yurtdışı geziler, harcırahlar gibi kalemleri örnek gösteren Derya, “Olası bir depreme hazırlık için gelirler ve giderlerin doğru tespit edilmesi gerekirken, hükümet gider kalemlerini göstermekten kaçınıyor" dedi. "Giderleri kısıtlamak yerine maaşlardan ve ekonomik faaliyetlerden yapılacak kesintilerin enflasyonu daha da artıracağı ve alım gücünü düşüreceği aşikardır" diyen Derya, uygulanan ekonomi yaklaşımının neoliberal zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

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