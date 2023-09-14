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SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

CTP'den İskele Belediyesi'ne "Atıl Kaldı" eleştirisi

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"CTP İskele İlçesi olarak, başta Belediye Başkanı olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine çağrımız, 10 yıldır ihmal edilen bu gerekli projenin sonuçlandırılıp toplumun hizmetine sunulması adına gereğinin yapılmasını talep ederiz."
CTP'den İskele Belediyesi'ne "Atıl Kaldı" eleştirisi

İşte CTP'nin yaptığı açıklama;

İskele Belediye Başkanı’nın 3’üncü dönemine girmesine rağmen, bazı projeleri tamamlamayıp atıl duruma terk etmesini üzülerek gözlemlemekteyiz. Özellikle 10 yılı aşkındır temeli atılıp, kaba inşaatı bitmesine rağmen gençlerimizi sosyalleştirip kötü alışkanlıklardan uzak tutacak İGM (İskele Gençlik Merkezi) halen harabe şekilde durmaktadır. Oysa ki halktan alınan vergilerle 10 yıl içerisinde gençliğin hizmetine sunulmalıydı. İskele Pazar Yeri ve Terminal Projesi aynı şekilde 10 yıldır atıl durmaktadır. Özellikle terminal alanı, çıkan toz ve toprak bakımından mahalle halkına ve ilçe merkezine büyük sorun yaratmaktadır.

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CTP İskele İlçesi olarak, bu proje alanında incelemeler yapıp özellikle gençlik merkezi binasının tüm camlarının kırık olduğunu, duvarlara ırkçı sembollerin yazıldığını, elektrik tesisatlarının sökülüp talan edildiğini ve binanın harabeye dönüştüğünü, adeta bir utanç sembolü haline geldiğini üzülerek tespit ettik. CTP İskele İlçesi olarak, başta Belediye Başkanı olmak üzere, tüm belediye meclis üyelerine çağrımız, 10 yıldır ihmal edilen bu gerekli projenin sonuçlandırılıp toplumun hizmetine sunulması adına gereğinin yapılmasını talep ederiz.

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