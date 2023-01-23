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Cuma akşamından itibaren yer yer sağanak bekleniyor

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Yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek
Cuma akşamından itibaren yer yer sağanak bekleniyor

Havanın önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu olması, cuma akşamından itibaren ise yer yer sağanak bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 - 30 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC, periyodun ilk günleri yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyod süresince en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 17- 20 santigrat derece dolaylarında seyredecek; rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette Cuma ve Cumartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

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