  • BIST 118.917
  • Altın 397,359
  • Dolar 6,8497
  • Euro 7,8115
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Cumhurbakanı Akıncı'nın Türkiye'ye Tepkisi Rum Basınında Da Gündem Oldu

» »
Cumhurbakanı Akıncı'nın Türkiye'ye Tepkisi Rum Basınında Da Gündem Oldu
Cumhurbakanı Akıncı'nın Türkiye'ye Tepkisi Rum Basınında Da Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Avrupalı yetkililere, Rum Hükümeti’nin Akıncı yerine Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile müzakere etmesini önerdiği konusunda çıkan haberler için gösterdiği tepki, bugünkü Rum basınında da gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi “Akıncı da Tepki Gösterdi... O da Türkiye’nin AB’deki Faaliyetlerini Biliyor ve Bakanların Diyaloğunu Reddediyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Akıncı’nın, Türkiye’nin Hristodulidis-Özersay düzeyindeki bir diyaloğu ileriye götürme çabasından haberdar olduğunu ve bu konuda yazılı açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin bu eyleminin Akıncı için “düşmanca faaliyet” olduğunu kaydederek, Akıncı’nın açıklamasını aktardı.

Haber, Haravgi gazetesinde “Akıncı: Müzakereler Toplum Liderleri Arasında Yapılır”, Alithia gazetesinde de “Akıncı Ankara’ya Yanıt Verdi” başlığıyla aktarıldı.

AKEL: “NEDEN KIBRIS SORUNU TARTIŞMALARIN DIŞINDA BIRAKILDI?”

Bu arada, Haravgi gazetesi ise, AKEL’in, Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde Rum Hükümeti’ne hedefinin ve önceliğinin ne olduğunu netleştirmesi çağrısı yaptığını ve en başta da, neden Kıbrıs sorununun tartışmaların dışında bırakıldığını düşünmesi gerektiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, Rum Hükümeti’nin mevcut durum için Avrupa düzeyinde nesnel bir değerlendirme yapması gerektiğini ifade ederken, Avrupa’nın Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları da eleştirdi.

AKEL, AB-Türkiye diyaloğunun açılması olasılığıyla ilgili olarak ise, AB’nin bizzat, diyaloğun içeriğinin ve hedefinin ne olacağını belirlemesi gerekeceğine işaret etti.

YAPTIRIMLAR TEKNOKRATİK DÜZEYDE ELE ALINDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, AB Üyesi Ülkeler Konseyi’nin dün Brüksel’de teknokratlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında, Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin eylemleriyle ilgili sunmuş olduğu yeni yaptırım önerilerinin ele alındığını yazdı.

Haberde, bu prosedürün erken aşamada olduğu ve önerilerle ilgili istişarelerin süreceği belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis ile İngiliz Milletvekilleri Türkiye’nin Faaliyetlerini Kınadı16 Temmuz 2020 Perşembe 11:18
  • Güney Kıbrıs: 1658 test, 2 yeni vaka15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:15
  • Rum Müsteşar Perdios: “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarmaya çalışacağız”15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:25
  • Kostrikis: “yeşil hat’tan geçişlerin kolaylığı garibime gidiyor”15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Turizme PCR Engeli15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:45
  • Anastasiadis’in Atina Temasları15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:54
  • Güney’de partiler AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nden çıkan karardan hoşnut değil15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50
  • Larnaka Devlet Hastanesi’nde cesedi çürümeye terk ettiler14 Temmuz 2020 Salı 19:06
  • Güney Kıbrıs’ta 1 yeni vaka!14 Temmuz 2020 Salı 17:22
  • Lefkoşa Rum Kesimi’nde Bir Saat Arayla İki Ölümlü Trafik Kazası14 Temmuz 2020 Salı 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti