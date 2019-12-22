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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un ihalesi önümüzdeki haftalarda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki haftalarda Kanal İstanbul'un ihalesini yapıp, çalışmaların başlayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un ihalesi önümüzdeki haftalarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın gündeminde ise yine Kanal İstanbul vardı.

MÜTEAHHİTLERE SESLENDİ

Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili şunları söyledi: "Ana muhalefetin başındaki zat 'Kanal İstanbul'u yapamayacaksınız' diyor. Ya biz yapacağız, sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Bir taraftan da müteahhitleri tehdit ediyor; 'Hangi müteahhit bu işin içine girerse bilsin ki; parayı biz geliyoruz, bu parayı da alamayacaklar' diyor. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin zaten o ayrı konu da. Devletlerde devamlılık esastır. Müteahhitlere şunu hatırlatmak istiyorum; bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bunu bilin.

 

"İHALE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA"

Biz inşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz, Kanal İstanbul'da çalışmaya başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık, bir aylık, bir yıllık değil. Bu belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş, Cebelitarık varsa bizde de Kanal İstanbul olacak."

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