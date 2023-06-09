Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC eğitim sisteminde akademisyenlerin, bilim insanı ve uzmanların katkı koyarak kültür, milli değer ve gelenekleri Kıbrıs Türk gençliğinin daha iyi analiz edebilmelerini sağlayacak çalışmalar yürütülmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sistemli ve kalıcı çalışmaların gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak bağımsızlığının ve milli değerlerinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerini bilimsel anlamda anlatmanın önemli olduğunu belirtti.