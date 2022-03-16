Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyanist Rüya Taner’i Kabul Etti

KKTC ve Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Rüya Taner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak “Bir Kıbrıs Rüyası” isimli kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Rüya Taner’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin türkü ve marşlarına yer verdiği kitabı nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.