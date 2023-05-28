Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Yıl Sonu Gösterisi’ni izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşi Sibel Tatar ile birlikte, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun “Grease” Müzikali Yıl Sonu Gösterisi’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, gösteri öncesi yaptığı konuşmada, özel çocukların eğitimi ve toplumun değerli bireyleri olarak geleceğe hazırlanmaları için KKTC Devleti'nin kurum ve kuruluşları, ilgili bakanlığı ile yürütülen çeşitli faaliyetlerle duyarlılığını ve konuya ilgisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Okul müdürü ve öğretmenlerini tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, şefkat, özveri ve sevgiyle çocuklara en iyi şekilde eğitim verilmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığında bu konuda çalışmalar sürdüren komite bulunduğunu hatırlatan Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte konu ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koyduklarını söyledi. Özel çocukları kucaklayacak birtakım faaliyetlerin arttırılarak devam etmesi gerektiğine değinen Tatar, Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ve tüzüklerin de geçmesiyle bu konudaki duyarlılığın ve çalışmaların artacağını kaydetti.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Tatar, bu acıyı yüreklere gömerek yaşamaya devam etmek zorunda olunduğunu belirtti.

Etkinlikte Şampiyon Melekler Takımı “Şampiyonlar Ölmez” yazılı pankartla anıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar, yıl sonu gösterisine katkı koyanlara plaketlerini verdi.