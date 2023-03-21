  • BIST 4.906,63
  • Altın 1191.799
  • Dolar 19.0237
  • Euro 20.5157
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulda konuşma yapan Tatar, “KKTC Devleti, kendi evlatlarına sahip çıkmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Rüstem Kal, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar okulda yaptığı konuşmada, 19. İstanbul Gastronomi Festivali’nde ülkeyi temsil edip büyük başarılara imza atan Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılar diledi.

Önemli olanın, gelenekleri sürdürmek olduğunu vurgulayan Tatar, büyüklerden öğrenilenlerin unutulmaması ve kültürün yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın bir turizm adası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otellerimiz ve restoranlarımızda yetenekli aşçılara ihtiyaç vardır. Yemek pişirmek de bir meslek dalıdır, bu alanda da başarılı olacağınıza inancım tamdır. Daha fazla imkânı siz gençlere sunmak, Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin görevidir. Size güveniyoruz. Sizin geleceğiniz, ülkemizin geleceği demektir.”

Deprem dolayısıyla yaşanan acının unutulmasının mümkün olmadığını da belirten Tatar, bundan sonra artık 6 Şubat öncesi ve sonrasının olduğunu dile getirdi. Devletin, sıkıntıları aşmak için bütün imkânlarını seferber ettiğini vurgulayan Tatar, herkesin, kendine, ailesine ve ülkesine sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Tatar şöyle konuştu:

“Bize sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalıyız. Bir meslek sahibi olabilmek için çaba göstermeliyiz. Size sunulan imkânlarla okulunuzda bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize olan inancım tamdır. KKTC Devleti, kendi evlatlarına sahip çıkmaya devam edecektir. Bu okulda farklı bölgelerden gelip eğitim alan öğrenciler de vardır. Bu güzel ortamda öğretmenleriniz sizi geleceğe hazırlamaktadır. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalarından biridir. Güvenliğimiz, huzurumuz, denizimizin mavisi ve doğamızın yeşili, ülkemizin zenginliğidir.

Bu adada barış ve huzur içerisinde yaşamak bizim için bir erdemdir. Ülkemizin turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Fırsatları değerlendirip mesleğinizde aranan kişi olmak, sizi başarıya götürecektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, bütün öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Bir-Sen Rektör Hocanın'ı Topa Tuttu, Yanlışlarını Sıraladı21 Mart 2023 Salı 16:17
  • Zorlu Töre: Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum21 Mart 2023 Salı 16:10
  • Rogers: Sağlık Bakanlığı'nın görevi süslü cümleler söylemek değildir21 Mart 2023 Salı 16:04
  • Tatar: Egemenlik konusunda meseleyi bir üst noktaya getirdik21 Mart 2023 Salı 16:00
  • Ataoğlu ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı21 Mart 2023 Salı 15:35
  • Yine İş Kazası!21 Mart 2023 Salı 15:16
  • CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin bölge çalışmaları sürüyor21 Mart 2023 Salı 15:10
  • Tatar: Hiçbir çocuk geride bırakılamaz21 Mart 2023 Salı 14:56
  • Çocuk Acil Servisi'ni ziyaret etti... Altuğra: Ağırlıkla memnuniyetler dile getirildi21 Mart 2023 Salı 14:49
  • Yeniceköy Polis Okulu’nun tadilatı için protokol imzalandı21 Mart 2023 Salı 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti