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Cumhurbaşkanı Tatar: Ölümlü trafik kazaları Avrupa ülkelerine göre 4 katı, ivedilikle tedbir alınmalı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği üye ülkelerine göre ölümlü trafik kazalarının KKTC’de 4 katı olduğunu, ivedilikle kararlı tedbirler alınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanı Tatar: Ölümlü trafik kazaları Avrupa ülkelerine göre 4 katı, ivedilikle tedbir alınmalı

Cumhurbaşkanı Tatar, trafik polisleri ve trafik uzmanlarıyla, artan trafik kazaları ve alınması gereken tedbirler konusunda hafta içi gerçekleştirdiği toplantıyla ilgili açıklama yaptı.

Toplantıda, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Amiri Serdar Karpuzcu ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında, KKTC’de yaşanan ölümlü trafik kazalarının Avrupa Birliği üye ülkelerinde yaşanan ölümlü trafik kazalarının 4 katı olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hemen hemen her aileye ateş düşüren bu acı gerçeğin çözümüne yönelik ivedilikle popülizmden uzak, gerçekçi, sonuç odaklı ve bilimsel verilerin ışığında kararlı siyasi adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, önüne uzun yıllardır geçilemeyen bu acı gerçeğin sosyal, psikolojik, yasal ve denetimle ilgili birçok farklı başlıkta irdelenmesi gereken boyutu bulunduğunu kabul etmenin gelinen noktada herkesin sorumluluğu olduğu ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada bütün paydaşların da sorumluluklarını hatırlaması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bu güncel sorununun çözümünü, eğitimden altyapıya, yasal düzenlemelerden acil kurtarma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine, denetimlere yaygınlık ve etkinlik kazandırılmasından, yurttaşlarımızda trafik bilinci oluşturulmasına ve yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına kadar, bütün boyutlarıyla ele almak ve planlamak durumundayız.  

Bu noktada ülkemizdeki altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik hali hazırda yürütülmekte olan çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İnsan yaşamının bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu bütün yurttaşlarımıza bir kez daha anımsatıyor, trafik kazalarının yaşanmaması için sürücü ve yaya olarak herkesi duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranmaya, görevlilere yardımcı olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırıyorum”

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