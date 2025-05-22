Cumhurbaşkanı Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanatın ışığını taşıyor!”

19 Mayıs coşkusu ile düzenlenen Güzel Sanatlar Nisan Sergisi, 100’ü aşkın akademisyenin yeni unvanlarını aldığı Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından açıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi öncesinde gerçekleştirilen “Akademik Yükseltme Töreni”ndeyse 64’ü yardımcı doçent, 24’ü doçent ve 19’u profesör olmak üzere toplamda 100’ün üzerinde akademisyen, yükseltme belgelerini aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 21 ödüllü akademisyen sanatçısı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resim olmak üzere toplam 50 eseri sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 23 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 473’üncü sergisinin açılış töreninde; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Yakın Doğu Üniversitesi, bilimin ve sanatın ışığını taşıyor.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 473’üncü sergisinde sanatçılar ve sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu sergide yer alan her bir eser, sanatçılarımızın emeği, ruhu ve vizyonuyla hayat bulmuştur. Bu eserler, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan en güçlü değerlerdir” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’yi tüm dünyada temsil ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, bilimin ve sanatın ışığını taşıyor. Ulusal ve uluslararası pek çok sanatçıyı aynı çatı altında buluşturarak, ülkemizi kültürel anlamda ileriye taşıyan çok değerli bir misyonu hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu başarıların ardında güçlü bir vizyon bulunduğunu vurgulayarak, “Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in ileri görüşlülüğü ve KKTC’ye olan inancı sayesinde bugün sadece bir sergiye değil, sanatın hayatla buluştuğu büyük bir değere tanıklık ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sanat ile bilimin buluştuğu bu anlamlı günde, üniversitelerin toplumu dönüştürücü gücüne bir kez daha tanıklık ediyoruz.”

Konuşmasına sergi öncesinde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Akademik Yükseltme Töreni’nine değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat ile bilimin buluştuğu bu anlamlı günde, üniversitelerin toplumu dönüştürücü gücüne bir kez daha tanıklık ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bilim aklı özgürleştirir, sanat ise ruhu derinleştirir. Bu iki alanın uyum içinde yürüdüğü bir yolculuk ise gerçek ilerlemenin kapılarını aralar” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi; eğitimde, bilimde ve sanatta kalite ile üretkenlik anlayışını benimsediğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanatın ve kültürel üretimin toplumun dönüşümündeki rolüne inanan bir üniversite olarak, yalnızca bilimde değil, sanatta da öncü adımlar atıyoruz. Nitekim, dünyanın en etkili üniversitelerinin sıralandığı Times Higher Education 2024 Etki Sıralamaları’nda, “Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar” kategorisinde dünyada 8’inci sırada yer aldık. Bu, üniversitemizin sadece bilimsel ve akademik alanlarda değil; toplumsal gelişime, sanata ve kültürel sürdürülebilirliğe de ne kadar güçlü katkı sunduğunun önemli bir göstergesidir” dedi.

Konuşmasına, “Eserleriyle bizlere ilham veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” sözleri ile devam eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizleri bu özgün sergiyi gezmeye, düşünmeye ve ilham almaya davet ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Başarı; ‘başaracağım’ diyerek yola çıkıp, ‘başardım’ diyebilenlerindir.”

Konuşmasına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kritik bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aygenç, sanatı “yüksek uygarlığın merdiveni”, sanatçıyı ise “toplumda uzun çaba ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insan” olarak tanımlayan Atatürk’ün vizyonunun, bugün hala yolumuzu aydınlattığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir; bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ sözlerini hatırlatan Prof. Dr. Aygenç, Atatürk’ün gençliğe duyduğu güvene de dikkat çekti. Aynı zamanda yine Atatürk’ün, ‘Yükselen nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözlerini paylaşan Prof. Dr. Aygenç, Atatürk’ün gençlere duyduğu inancın ve verdiği sorumluluğun altını çizdi. Bu anlayışla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenledikleri sergiyle sanatı, gençliği ve toplumsal hafızayı bir araya getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Aygenç, bu anlamlı günü sanatın birleştirici gücü ile taçlandırdıklarını ifade etti. “Başarı; ‘başaracağım’ diyerek yola çıkıp, ‘başardım’ diyebilenlerindir” sözleriyle konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Aygenç, sergide emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.