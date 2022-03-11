Cumhurbaşkanı Tatar’ın Antalya Diploması Forumu’ndaki Temasları Sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ve sonrasında ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Heyetler arası yapılan görüşmeler, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal de yer aldı.

ERGÜN OLGUN: “İŞ BİRLİKLERİNİN NASIL GELİŞTİRİLEBİLECEĞİ ELE ALINDI”

Görüşmeler sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özel Temsilci Ergün Olgun, Letonya ve Azerbaycan heyetleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Olgun, görüşmelerde, iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığını söyledi.