  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Daniel Radcliffe: Bazı Rollere Kısa Olduğum İçin Uygun Görülüyorum

»
Harry Potter rolüyle ünlü olan aktör Daniel Radcliffe, X-Men filmlerinde Wolverine karakterini oynayacağı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
Daniel Radcliffe: Bazı Rollere Kısa Olduğum İçin Uygun Görülüyorum

32 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Radcliffe, Harry Potter filmlerinin ardından yine ünlü bir karakter olan Wolverine’i canlandırması konusunda birçok iddianın bulunduğunu söyledi.

Cuma günü Jimmy Fallon’ın talk show programına konuk olan oyuncu, söylentilerin doğru olmadığını belirtiyor.

Konuya esprili bir şekilde yaklaşan Radcliffe, “Bence bu söylentilerin nedeni çizgi romanlardaki Wolverine karakterinin oldukça kısa boylu olması. Bu yüzden bence insanlar, ‘kısa oyuncu kim? Daniel Radcliffe! Tamam, o oynayabilir belki’ diyor” şeklinde konuştu.

“KİMSEYİ İKNA EDEMİYORUM”

1,65 cm boyundaki ünlü oyuncu, Wolverine söylentilerinin bir süredir devam ettiğini ve hayranların onun yorumlarını okuyup kendi sonuçlarını çıkardığını açıkladı. “Bu iddialar ne zaman gündeme gelse, ‘bu doğru değil, bunun arkasında bir şey yok diyorum’ ama yine de kimseyi ikna edemiyorum” dedi.

Harry Potter serisinin ardından tiyatro, dizi ve sinema çalışmalarını birlikte yürüten Radcliffe, son olarak Sandra Bullock ve Channing Tatum ile birlikte The Lost City filminde rol aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kopuş Belgeseli izleyiciyle buluşacak18 Mart 2022 Cuma 13:13
  • Kemal Belevi’nin 'Ten Studies For Guitar' İsimli Eseri Yarın Dijital Mecralarda Yayınlanacak17 Mart 2022 Perşembe 15:21
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yine Bir Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor17 Mart 2022 Perşembe 11:09
  • Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu17 Mart 2022 Perşembe 01:24
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyanist Rüya Taner’i Kabul Etti16 Mart 2022 Çarşamba 21:57
  • Ahmet Sanver’in 16’ncı Kitabı Yayımlandı15 Mart 2022 Salı 19:31
  • Yıldız Tilbe Hakkında Suç Duyurusu14 Mart 2022 Pazartesi 23:14
  • Karl Marx: Dünyayı sarsan düşünürün hayatı ve eserleri14 Mart 2022 Pazartesi 16:41
  • Hakkındaki İddialar Bitmeyen Monaco Prensesi Evine Döndü13 Mart 2022 Pazar 22:18
  • ‘Mad Men’in yıldızı Jon Hamm, porno sektöründe çalıştığı dönemi anlattı13 Mart 2022 Pazar 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti