Darülfülfül Nedir, Nasıl Kullanılır?

Halk arasında uzun biber olarak da bilinen darülfülfül, karabibergiller ailesinden gelen çiçekli bir bitkidir. Darülfülfülün kökeni Doğu Hindistan'a kadar dayanmaktadır.

Darülfülfül kozalak şeklindeki meyvelerinin öğütülmesi ile baharat olarak kullanılır. Karabiberden daha baskın bir tat ve kokuya sahip olan darülfülfül çeşitli yemeklere lezzet katmak için eskiden beri kullanılmaktadır.

DARÜLFÜLFÜLÜN FAYDALARI NELERDİR?

- Darülfülfül, içeriğinde bulunan vitaminler ile her türlü soğuk algınlığına şifadır. Mikropları kıran darülfülfül ağızdaki kötü kokuları yok eder.

- Darülfülfül, iştahsızlık problemi yaşayan çocuk ve yetişkinler için iyi bir iştah açıcıdır.

- Darülfülfül idrar söktürücü özelliğiyle toksik maddeleri vücuttan atar.

- Sakinleştirici ve stres giderici etkisi olan bu bitki sinir sistemini güçlendirir.

- Darülfülfülün vücut enerjisini yükseltici etkisi bulunmaktadır, cinsel gücü de artırmaktadır.

- Şeker hastaları için çok faydalı bir destek olan darülfülfül, bu rahatsızlığın ilerlemesini durdurmaktadır.

- Kanı temizleyici özelliği bulunan şifalı bitki metabolizmayı da hızlandırmaktadır. Kilo problemi olanların da fazla kilolardan kurtulma sürecine destek verir.

- Vücut ısısını artırıp hastalıklara karşı savunma mekanizmasını güçlendiren bu şifalı baharat, mide üşütmelerine karşı da korucuyudur.

- Hazmı kolaylaştıran darülfülfül, gaz söktürücü ve önleyici etkisi ile sindirim sistemini rahatlatır.

- Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı da fayda sağlayan darülfülfül, bu bölgelerdeki enfeksiyonları yok etmektedir.

ÇİĞNENEREK DE TÜKETİLEBİLİR!

- Arapçada biber ağacı olarak isimlendirilen darülfülfül, meyvelerinin öğütülmesiyle baharat haline getirilir ve çeşitli yemekleri lezzetlendirir.

- İlaç olarak da faydalanılan bu bitki, ağız kokusunu gidermek için çiğnenerek de tüketilebilir.

- Darülfülfül bal ile karıştırılarak da tüketilebilir.

- Yakılarak dumanının solunması soğuk algınlığı hastalıklarında doğal bir tedavidir.

- Sıcak su ile karıştırıp içilerek ses kısıklığını önlemeye ve iyileştirmeye fayda sağlar.

- Halk arasında bu şifa baharat için 99 derde deva olduğu söylenir. Karabiberi andıran acımsı tadı ve keskin kokusu ile çeşitli et yemekleri ve salatalara lezzet katmak için kullanılmaktadır.

DARÜLFÜLFÜLÜN ZARARLARI NELERDİR?

- Darülfülfül fazla miktarda tüketilir ise, romatizmal ağrıları tetikler. Darülfülfülün aşırı kullanımı yüksek tansiyon, damar sertliği, bağırsak iltihabı ve egzama gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır.