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DAÜ. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine “Merhaba” dedi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı bugün gerçekleştirilen tören ile başladı.
DAÜ. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi yeni öğrencilerine “Merhaba” dedi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı bugün gerçekleştirilen tören ile başladı.

DAÜ Rektörü Prof. Necdet Osam, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. NahideGökçora, akademik personel ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, fakülte tanıtım filminin izlenmesi, açılış konuşmaları ve müzik dinletisi ile başladı.

Öğrenciler adına konuşma gerçekleştiren Fakülte Öğrenci Temsilcisi Çağın Şehit, “Tıp okumak kolay değildir; eğitimin sonunda başarılı bir doktor olup binlerce insanın hayatını kurtarmak, umutlarını yeşertmek ve saygılarını kazanmak paha biçilemez bir duygu olsa gerek. Bu noktada fakültemiz bizlere birçok imkânı da sağlıyor. Fakültemizde gerçek tıbbi olguları ve teknikleri uygulayarak, deneyim kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. NahideGökçora ise konuşmasında, öğrencilere yeni dönemde başarılar diledi.

Dinletinin ardından, yeni öğrencilere Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Törenin ardından, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yeşildağ, “Son 40 yılda kardiyoloji alanında ortaya çıkan baş döndürücü gelişmeler” konulu geleneksel ilk dersi gerçekleştirdi.

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