DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerine ‘Merhaba’ Dedi

Öğrencilerin çevrim içi katıldığı törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Güran, Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy ile akademisyenler katıldı.

“Hepinize Başarılar Diliyorum”

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ ve fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesi ve açılış konuşmaları ile başladı.Açılış konuşmalarını Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi Fatma Şigan, Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdi. 3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi Fatma Şigan, yeni öğrencilerin bu güzel anına tanıklık ettiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, yardımsever ve sıcak bir ortamda eğitim alacaklarını belirtti. Şigan, yeni öğrencilere çok çalışmaları, ancak bu süreçte sosyal yaşantılarını da unutmamaları tavsiyesinde bulundu. Dekan Prof. Dr. Gökçora da konuşmasında 43 öğrencinin hekimliğe adım atışını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sizleri DAÜ’ye geldiğiniz için tebrik ediyorum. Bu töreni yüz yüze yapamadığımız için burukluk yaşasak da, sizlerin sağlığını korumak için çevrim içi gerçekleştirmekteyiz. Bu beyaz önlükle uzun ve zorlu bir yolculuğa başlıyorsunuz. Hekimlik yaşam boyu öğrenme gerektirir. Beyaz önlüğünüzü giydiğiniz bu andan itibaren Hipokrat andına sadık kalacağınız hekimlik yaşamınız başlıyor. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“İyi Birer Hekim Olacağınıza İnanıyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törende yaptığı konuşmada, yeni öğrencilerin heyecanını paylaşmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Sizleri öncelikle kutlamak istiyorum. Bu programa yerleşmek kolay değil. Fakültemizde sağlam bir eğitim aldıktan sonra iyi birer hekim olacağınıza inanıyorum. DAÜ bir devlet üniversitesidir. Tamamıyla öğrencilerimizin kaliteli eğitim alması, araştırma yapması ve topluma hizmet vermesi için kurulmuş, kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli katkıları olmuştur. Sonrasında da her adımımızda yine Türkiye ve devletimizin katkılarıyla bugünlere geldik. DAÜ, bundan sonra da başarıları ve kaliteli eğitimiyle adından söz ettirecektir ve toplumumuza önemli hizmetlerde bulunacaktır. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, çevrim içi olarak geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Tören, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un “Evrenin En Temel Yapı Taşı: Bilgi” konulu ilk ders sunumunun ardından sona erdi.Prof. Dr. Halilsoy, bilginin evrendeki en temel yapı taşı olduğunu açıklayarak, iz bırakabilmek için düşünceleri üretime çevirmek ve bir esere dönüştürmek gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, fizik ve matematiğin tıp alanında da önemli bilgilere ulaşmakta temel kaynak olduğunu belirtti.Tören sonunda Prof. Dr. Halilsoy’a Rektör Prof. Dr. Hocanın ve Dekan Prof. Dr. Gökçora tarafından teşekkür plaketi takdim edildi