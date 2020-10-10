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DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerine ‘Merhaba’ Diyecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 09:00’da, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden çevrim içi olarak yapılacak.
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Yeni Öğrencilerine ‘Merhaba’ Diyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü, saat 09:00’da, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden çevrim içi olarak yapılacak.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ ve fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesi ile başlayacak. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders sunumu, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci Temsilcisi Fatma Şigan, Dekan Prof. Dr. Nahide Gökçora ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın açılış konuşmalarıyla devam edecek. Açılış konuşmalarının ardından, çevrim içi olarak geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirilecek. Tören, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un “Evrenin En Temel Yapı Taşı: Bilgi” konulu ilk ders sunumunun ardından sona erecek.

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