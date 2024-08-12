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DAÜ Hukuk Fakültesi, Kültür Varlıkları Seminerine Ev Sahipliği Yapacak

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 14 Ağustos 2024'te kültür varlıkları konusunu ele alacak seminer düzenleyecek. Etkinlik, TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilecek
DAÜ Hukuk Fakültesi, Kültür Varlıkları Seminerine Ev Sahipliği Yapacak

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ “KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN FARKLI TEMATİK KONULAR” BAŞLIKLI SEMİNERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Kültür Varlıklarına İlişkin Farklı Tematik Konular Semineri 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 5 numaralı salonda, 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İki oturum ve yuvarlak masa toplantısının yapılacağı seminerde günümüzün önemli sorunlarından biri olan kültür varlıklarının korunması konusu ayrıntılı bir biçimde ele alınacak.

 

Seminer TÜBİTAK ve Slovenya Araştırma Ajansı arasındaki ikili iş birliği protokolü uyarınca yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan beşinci toplantı olacaktır. İstanbul Üniversitesi ve Primorska Üniversitesi Turizm Araştırmaları Fakültesi’nin üstlendikleri Proje TÜBİTAK’tan destek almıştır. Kültür varlıklarıyla ilgili sürdürülen Proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) kültür varlıkları konusunda çalışmalar yapılması ve konunun KKTC açısından da ele alınması amaçlanmaktadır.

 

Birçok farklı disiplinin bir arada çalışmasına imkân kılan kültür varlıklarına ilişkin seminerin açılış konuşmasını, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Eş Başkanı Ali Tuncay yapacaktır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer başkanlığında gerçekleştirilecek birinci oturumda Proje Kurucusu ve Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuray Ekşi “Mekan Kültür Varlıklarının Korunması (Protection of Space Cultural Property)” hakkında bilgi verecek olup, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba ise Kültürel Miras ve İnsan Hakları (Cultural Heritage and Human Rights) başlıklı bir sunum yapacaktır.

 

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun başkanlığında gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise TÜBİTAK ortak Projesi Kurucu ve Yürütücüsü olan Primorsk Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tadeja Jere Jakulin, “Birbirine Bağlı Sistemler: Turizm, Restitüsyon ve Kültürel Miras Arasındaki Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması (Interconnected Systems: Uncovering the Dynamics Between Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkında bir sunum yapacak. Aynı oturumda Proje Araştırmacısı ve Primorska Üniversitesi, Turizm Araştırmaları Fakültesi öğretim elemanı olan öğretim görevlisi ve araştırmacı Miha Bratec, “Yasal Sınırlar Arasında Köprü Kurmak: Turizm, İade ve Kültürel Miras için Arabuluculuk Süreçlerinde Mevzuatların Karşılaştırılması (Bridging Legal Boundaries: Comparing Legislations in Mediation Processes for Tourism, Restitution and Cultural Heritage)” hakkındaki sunumunu Zoom aracılığıyla çevrimiçi gerçekleştirecek.

 

Seminerin sonunda yuvarlak masa tartışmasına geçilecek olup, konuyla ilgili akademisyen, araştırmacı ve paydaşların fikir alışverişinde bulundukları son kısım gerçekleştirilecektir.

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