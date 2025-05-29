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DAÜ ile USKAİD Arasında Akademik ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

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DAÜ ile USKAİD, bilimsel, sosyal ve kültürel projelerde ortak çalışmalar yürütecek
DAÜ ile USKAİD Arasında Akademik ve Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

DAÜ İLE USKAİD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) arasında, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği çerçevesini belirlemek amacıyla bir protokol imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında DAÜ; akademik kadrosu, öğrencileri ve araştırma olanaklarıyla iş birliğine katkı sağlayacak. USKAİD ise uzmanları, saha çalışmaları ve yerel iş birlikleri aracılığıyla projelere destek sunacak. Taraflar, ortak faaliyetlerin finansmanı konusunda karşılıklı mutabakat çerçevesinde hareket edecek.

 

DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray imza koydu. Söz konusu törende, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ve USKAİD’den gelen heyet hazır bulundu.

 

USKAİD Başkanı Av. Yaray gerçekleştirdiği konuşmada daha önce DAÜ iş birliğiyle düzenlenen bir sempozyuma atıfta bulunarak, “Daha önce gerçekleştirdiğimiz sempozyumda, tüm üniversite ekibi büyük katkı sundu. Bizim için son derece değerli ve muazzam bir deneyim oldu. USKAİD olarak yeni kurulmuş bir dernek olsak da üyelerimiz oldukça tecrübeli. Bu tecrübeyi kurumsal bir yapıyla birleştirerek güçlü projeler üretmeye başladık. Söz konusu sempozyum, uluslararası anlamda ses getiren bir zirveye dönüştü ve bu bizi son derece memnun etti. Bugün imzalanan bu iş birliği protokolünün de ilerleyen süreçlerde daha büyük programlara ve projelere vesile olacağına inanıyoruz.” dedi.

 

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, USKAİD tarafından gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. DAÜ olarak bu tür ilişkilerin ve iş ortaklıklarının, kurumlar arası bağları güçlendirdiğini düşündüğünü belirten Prof. Dr. Kılıç, uluslararası sosyal ve kültürel temelli yapılacak bu anlaşmanın, taraflar arasında gerçekleştirilecek adımların ve iş birliklerinin ilk basamağı olduğunu aktardı. İki kurumun da belirli sorumlulukları olduğu bu iş birliğinde, DAÜ olarak görevlerinin bilimsel alanda olacağını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirilen protokol kapsamında duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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