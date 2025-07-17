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DAÜ’den SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel balo gerçekleştirildi

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DAÜ Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin iş birliğinde, Afik Group ve Ceasar Resort’un desteğiyle SOS Çocuk Köyü öğrencileri için Girne’de çocuk balosu düzenlendi.
DAÜ’den SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel balo gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğinde, Afik Group ve Ceasar Resort’un sponsorluğunda, SOS Çocuk Köyü öğrencilerine özel bir çocuk balosu düzenlendi. DAÜ tarafından geleneksel olarak 16 yıldır gerçekleştirilen etkinlik bu yıl Girne’de bulunan Latomia 1933’te yapıldı.

Etkinliğe SOS Çocuk Köyü Müdür Yardımcısı Münür Yücekal, Afik Group CEO’su Jack Afik, grup müdürlerinden Özkan Karaağaç, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ile çoğunluğunu SOS Çocuk Köyü öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 120 kişilik davetli katıldı.

DAÜ öğrencileri ile SOS Çocuk Köyü öğrencilerini bir araya getiren etkinlikte, eğlenceli kostümlerle çocukları karşılayan DAÜ öğrencileri gün boyunca birbirinden renkli ve öğretici aktiviteler düzenledi. Etkinliğin ilk bölümünde çocuklar için boyama atölyeleri gerçekleştirildi. Ardından DJ performansı, yüz boyama, top oyunları ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Baloda, SOS öğrencileri kendi hazırladıkları dans gösterilerini sergilerken, DAÜ’de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrenciler de kendi kültürel danslarıyla programa renk kattı. Etkinlikte ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik sırasında konuşan Afik Group CEO’su Jack Afik, SOS Çocuk Köyü öğrencilerini İskele’de yer alan kendi tesislerindeki aquaparkta gerçekleştirilecek yeni bir etkinliğe davet etti.

Gecenin sonunda DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ile SOS Çocuk Köyü adına Münür Yücekal, etkinliğin uzun yıllardır sponsoru olan Jack Afik’e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğrencilere ve akademik kadroya, aynı zamanda değerli sponsorlara içten teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, bu tür etkinliklerin toplum ile üniversite arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirdiğini vurguladı.

 

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