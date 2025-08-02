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Değirmenlik-Girne Anayolu’nda Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı

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Değirmenlik-Girne Anayolu’nda Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı
Değirmenlik-Girne Anayolu’nda Kaza: Sürücü Araçta Sıkıştı

02 Ağustos 2025 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu’nun Taş Ocakları Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Polis açıklamasına göre, George Kelvin IDAUDU (E-41) yönetimindeki PR 104 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun soluna savruldu ve yol kenarındaki kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili polis soruşturması devam etmektedir.

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