Demirören, Azerbaycan piyangosunu yönetecek

İtalyan ortağıyla Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Grubu, bu kez Azerbaycan'a giriyor. Azerbaycan hükümeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören'e verecek.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Azerbaycan, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu'na verecek.

Demirören Grubu'na ait YMT Şans BV adlı şirket, Bakü yönetimine ait piyango şirketi Azerlotereya'yı devralacak. Önümüzdeki 6 ay içinde yönetim devri gerçekleşecek. İlgili kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da imzalandı.

2019'da İtalyan ortakla Milli Piyango'yu kazanmıştı

2019'da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal-Şans Ortak Girişimi vermişti.