  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Demirören, Azerbaycan piyangosunu yönetecek

» »
İtalyan ortağıyla Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Grubu, bu kez Azerbaycan'a giriyor. Azerbaycan hükümeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören'e verecek.
Demirören, Azerbaycan piyangosunu yönetecek

İtalyan ortağıyla Varlık Fonu'nun 10 yıl süreyle Milli Piyango'nun işletme hakkını devralan Demirören Grubu, bu kez Azerbaycan'a giriyor. Azerbaycan hükümeti, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören'e verecek.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Azerbaycan, devlete ait piyango şirketinin yönetimini Demirören Grubu'na verecek.

Demirören Grubu'na ait YMT Şans BV adlı şirket, Bakü yönetimine ait piyango şirketi Azerlotereya'yı devralacak. Önümüzdeki 6 ay içinde yönetim devri gerçekleşecek. İlgili kararname Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da imzalandı.

2019'da İtalyan ortakla Milli Piyango'yu kazanmıştı

2019'da Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için açık teklif yapılmış, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören ve İtalyan ortağının oluşturduğu Sisal-Şans Ortak Girişimi vermişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni takıntı haline getirmiş, bana benzeyemeyen kadınları dövüyormuş14 Ocak 2021 Perşembe 21:42
  • George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor14 Ocak 2021 Perşembe 21:32
  • Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’larının değeri 210 milyon sterlin: Belediyeden çöplükte arama için izin istiyor14 Ocak 2021 Perşembe 21:02
  • Bitcoin şifresini unuttu, yanlış şifre girerse 220 milyon dolar kaybedecek13 Ocak 2021 Çarşamba 23:01
  • Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için eşine tasma takan kadına ceza kesildi13 Ocak 2021 Çarşamba 22:46
  • Telegram'ın kurucusu Durov: Kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık13 Ocak 2021 Çarşamba 22:36
  • Huawei, Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:46
  • Dünyanın en iyi geleneksel yemekleri belli oldu: Birinci Margherita Pizza, ikinci Adana Kebap13 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
  • Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması12 Ocak 2021 Salı 23:46
  • Yeni sezonu beklenen La Casa De Papel Twitter'ın gündeminde12 Ocak 2021 Salı 23:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti