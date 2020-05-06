Deniz Gezmiş'in ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları yayınlandı. İşte o fotoğraflar

İşte o açıklama ve fotoğraflar;
Depo Photos arşivindeki bu fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz... Deniz Gezmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sonrası güvenlik çemberi içinde adliyeye götürülüyor, 18 Mart 1971. (Erol Olgundemir - Depo Photos)
Depo Photos arşivindeki bu fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz...— Depo Photos (@Depophotos) May 6, 2020
Deniz Gezmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sonrası güvenlik çemberi içinde adliyeye götürülüyor, 18 Mart 1971.
(Erol Olgundemir - Depo Photos) pic.twitter.com/uV2umP51Hl
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.