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Deniz Gezmiş'in ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları yayınlandı. İşte o fotoğraflar

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Deniz Gezmiş'in ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları yayınlandı. İşte o fotoğraflar
Deniz Gezmiş'in ilk kez ortaya çıkan fotoğrafları yayınlandı. İşte o fotoğraflar

İşte o açıklama ve fotoğraflar;

Depo Photos arşivindeki bu fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz... Deniz Gezmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sonrası güvenlik çemberi içinde adliyeye götürülüyor, 18 Mart 1971. (Erol Olgundemir - Depo Photos)

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