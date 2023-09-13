Denizli’de düğünde horoza içki içiren beş kişiye ceza

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen beş kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

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İl Jandarma Komutanlığından paylaşılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek beş şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.