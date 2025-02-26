Derviş Zaim’in “Tavuri” belgeseli seyirci ile buluşuyor!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü, sinemaseverleri özel bir etkinliğe davet ediyor. Kıbrıslı Yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim’in yönettiği ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan “Tavuri” belgeseli, 27 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de izleyiciyle buluşacak. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterimin ardından yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Dünya prömiyerini ABD’deki “True-False Film Festivali”nde yapan belgesel, ünlü dolandırıcılardan “Tavuri” lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş’ın hayat hikayesini anlatıyor. Doç. Dr. Derviş Zaim’in çocukluk arkadaşı da olan Tavuri’nin hikayesi, sekiz yıllık titiz bir çalışma sonrasında tamamlandı. Çekimleri ise KKTC ve İngiltere’de gerçekleştirildi.

Tavuri’nin hapishane ile dışarıdaki günlük yaşamını beyaz perdeye taşıyan belgesel film, hayatını kendi ağzından anlatmasına olanak tanırken; aynı zamanda toplumun suç, ahlak, adalet ve kader kavramlarına bakış açısını sorgulayan derin bir anlatı sunuyor. Gösterim sonrasında, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü öğretim üyesi de olan Doç. Dr. Derviş Zaim, filmin yapım sürecini ve perde arkasındaki detayları katılımcılarla paylaşacak.

Prof. Dr. Fevzi Kasap: “Tüm halkımızı gösterime bekliyoruz!”

Doç. Dr. Derviş Zaim’in deneyimlerini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümünde girdiği derslerde öğrencilere aktardığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, “Türk sinemasına önemli yapımlar kazandıran değerli yönetmenimiz Doç. Dr. Derviş Zaim’in deneyimlerini üniversitemizde gençlere aktarması çok büyük bir kazanım. Düzenlediğimiz etkinlikle, Tavuri belgeselini halkımızla da buluşturmayı amaçlıyopruz” dedi.

Sinema ve medya sektöründe başarılı olmanın sadece teknik bilgiyle değil, aynı zamanda usta isimlerin deneyimlerinden beslenerek mümkün olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kasap, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin hem teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesine hem de sektörün dinamiklerini yakından tanımasına yardımcı oluyor” dedi. Prof. Dr. Kasap, “Geleceğin yönetmenleri, senaristleri ve yapımcıları için böylesi ilham verici buluşmalar düzenlemek bizim için bir sorumluluk. Öğrencilerimizle birlikte tüm halkımızı gösterime bekliyoruz” ifadelerini kullandı.