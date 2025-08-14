  • BIST 10904.1
DGS sonuçları 2025 açıklandı

DGS sınav sonuçları erişime açıldı. 20 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’na katılan adaylar sonuç ekranına sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. DGS sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, doğru-yanlış cevap sayıları ve başarı sıralamaları yer alacak. DGS sonuç ekranında sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinden elde ettiği sonuçlar bulunuyor. DGS sonuçları adaylara basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek. ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

Binlerce adayın merakla beklediği DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü açıklandı. DGS oturumu sayısal ve sözel oturum olmak üzere 20 Temmuz’da düzenlenmişti. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sonuçların ardından gözler tercih maratonuna çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla adaylar geçiş yapabilecekleri bölümleri, kontenjanları ve tercih tarihlerine ulaşacak. 4 yıllık lisans bölümlerinde eğitim almaya hazırlanan adaylar ise sorgulama ekranında sınavda yaptıkları doğru-yanlış cevap sayısıyla birlikte sayısal ve sözel puanlarını görüntüleyebilirler.

2025 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

 

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama ekranına ulaşabilirler.

DGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yapılan açıklamada " DUYURU
(14 Ağustos 2025)

2025-DGS: Sınav Sonuçları Açıklandı

20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

