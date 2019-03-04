Didem Soydan'dan Özçivit-Evcen çiftinin doğmamış bebeği adına açılan hesaba tepki: Bu düpedüz ruh hastalığı

Manken Didem Soydan, oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in doğmasına 1.5 ay olan bebekleri Karan Özçivit adına açılan bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Manken Didem Soydan, oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in doğmasına 1.5 ay olan bebekleri Karan Özçivit adına açılan bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Soydan, “Bu düpedüz ruh hastalığı” yorumunda bulundu.

Evcen ve Özçivit, 10 Nisan’da doğması beklenen bebekleri için Instagram’da bir hesap açmış ancak herhangi bir paylaşım yapmamıştı ancak açılan bazı hesaplardan yapılan paylaşımlar yine de sosyal medyada gündem oldu.

Açılan hesaplardan birinde, Evcen ile Özçivit çiftinin düğün fotoğrafları ile Neslihan Atagülve Kemal Doğulu’nunkiler yan yana kondu ve “Annemle Neslihan teyzenin gelinliğini birbirine benzetmişsiniz ve annem hakkında özenti demişsiniz. Ben 1.5 ay sonra dünyaya gelince gösteririm size kim özenti, çok sinir oldum” paylaşımı yapıldı. Bir diğer paylaşımda da bir gazete kupürüne yer verildi ve “Annem arabamızın plakasını bile Kar yapmış, neden Karan değil diye sorunca oğlum 3 harfle oluyor plakalar dedi. Hııı dünyaya gelmeden annemden bir şey daha öğrendim” dendi.

Didem Soydan da Twitter’ında bu ekran görüntülerini yeniden paylaştı ve “Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı” ifadelerini kullandı.