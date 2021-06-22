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Dijital Flört Uygulamaları Rota Değiştiriyor; "Pandemiyle Geçen Bir Yılın Ardından Arkadaşlık Arayışı Flörtün Yerini Aldı"

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Tinder, Bumble gibi dünyaca ünlü dijital flört uygulamaları, Koronavirüs salgını nedeniyle izole bir yıl geçiren çok sayıda insanda flört arayışının yerini, arkadaşlık ve sosyalleşmeye bıraktığını tespit etti.
Dijital Flört Uygulamaları Rota Değiştiriyor; "Pandemiyle Geçen Bir Yılın Ardından Arkadaşlık Arayışı Flörtün Yerini Aldı"

Tinder, Bumble gibi dünyaca ünlü dijital flört uygulamaları, Koronavirüs salgını nedeniyle izole bir yıl geçiren çok sayıda insanda flört arayışının yerini, arkadaşlık ve sosyalleşmeye bıraktığını tespit etti. Şirketler, uygulamaların arkadaşlık hizmetlerine yatırımı artırmaya başladı. 

Reuters'ta yer alan habere göre, son bir yıla kadar insanların romantik ilişkiler arayışı için kullandığı dijital flört uygulamaları, pandemide yalnızlaşan insanlar için arkadaş, sosyal ortam kaynağına da dönüşmeye başladı. Tinder ve Bumble, insanların arkadaş bulmak ve sürdürmeye odaklanacağı yeni hizmetler sunmaya hazırlanıyor. 

Bumble kurucusu ve CEO'su Whitney Wolfe Herd, pandemi sonrasının etkileri hakkında "Platformfda çok ilginç bir şekilde platonik ilişki sahibi olma isteği gelişmeye başladı. İnsanlar, pandemiden önce internet dışında aradıkları gibi arkadaşlar aramaya başladı" dedi. 

Bumble, bu ilgiyle birlikte "Bumble BFF" (Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar) özelliğine yatırım yapmaya başladı. Bu özellik, 2020'nin eylül ayında Bumble'ın aylık aktif kullanıcılarının yüzde 9'u tarafından kullanılıyordu. Şirket, yeni dönemde bu hizmete talebin artmasını bekliyor. 

Bumble'ın rakibi, Tinder ve Hinge uygulamalarını bünyesinde barındıran Match Group da rotasını flörtten çevirerek simultane tercüme aracılığıyla insanların dünyanın dört bir yanından birileriyle sohbet etmesini sağlayan Güney Koreli sosyal medya şirketi Hyperconnect'e 1.7 milyar dolar ödedi. 

Hyperconnects şirketinin geliri geçen yıl yüzde 50 artarken, yakın yerlerde yaşayan, ortak ilgi alanları olan insanların tanışmasını sağlayan Meetup uygulaması da ocak ayından bu yana gelirinde yüzde 22'lik artış gördü. Meetup, uygulamada bu yıl en çok aranan kelimenin "arkadaş" olduğunu açıkladı. 

Danışmanlık şirketi Evercore'dan analist Shweta Kharjuria, Covid-19 kısıtlamaları dünyanın pek çok ülkesinde kalkarken, insanların yüz yüze görüşme isteğinin arttığını ve arkadaşlık uygulamalarının değer kazandığını söyledi. Kharjuria, bu uygulamaların hedef kitlesinin bekar ve eş arayanlardan genele çevrildiğini söyledi. 

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