  • BIST 5.553,40
  • Altın 1454.119
  • Dolar 23.0875
  • Euro 24.8015
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da kanalizasyon çalışması takvimi açıklandı

Dikkat! 4 Saatlik Elektrik Kesintisi

» »
Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak...
Dikkat! 4 Saatlik Elektrik Kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Gemikonağı Sanayi Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 arasında yapılacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor07 Haziran 2023 Çarşamba 15:24
  • Mustafa Naimoğulları: Pazartesi günü çözüm yoksa eylem tarihi açıklanacak07 Haziran 2023 Çarşamba 14:59
  • Özuslu: Öğretmeni dışlayarak eğitim yönetilemez07 Haziran 2023 Çarşamba 14:42
  • Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran07 Haziran 2023 Çarşamba 14:30
  • DAÜ'de bu kez öğrenciler eylem yaptı!07 Haziran 2023 Çarşamba 14:19
  • KTÖS okullar için bütçe, öğrenci ve öğretmenler için güvenli bina talep etti.07 Haziran 2023 Çarşamba 14:18
  • Ersoy: Bakanlar Kurulunun İstisnai Olarak Vatandaşlık Verme Yetkisi Olmamalı07 Haziran 2023 Çarşamba 14:17
  • 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak07 Haziran 2023 Çarşamba 14:09
  • TİKA’nın ilkokullarda yönelik başlattığı "Geleceğimiz Çevre ve Çocuklar" isimli eğitim projesi sürüyor07 Haziran 2023 Çarşamba 13:40
  • Plastik poşet yasağı 31 Aralık 2024’e ertelendi, poşet fiyatları 1 TL’ye çıkarıldı07 Haziran 2023 Çarşamba 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti