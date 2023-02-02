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Dikkat! Elektrik Kesintisi

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Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Dikkat! Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

3 Şubat 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı ile Şirinyalı Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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