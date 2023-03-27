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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 arasında olacak.

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