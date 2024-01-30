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Dikkat! Meteoroloji Dairesi'nden “etkili yağış ve fırtına" uyarısı

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bugün saat 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına" uyarısı yaptı.
Dikkat! Meteoroloji Dairesi'nden “etkili yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bugün saat 12.00'den 31 Ocak Çarşamba gününe kadar “etkili yağış ve fırtına" uyarısında bulundu.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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