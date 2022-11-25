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Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini bildirdi!
Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgemizde, Pazar gününden sonra havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, bugün ve yarın yer yer fırtınamsı esecek.

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