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Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Dikkat! Uzun Süreli Elektrik Kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’in açıklamasına göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, golf sahası ve civarı, Karaağaç sahili siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç su pompası, Esentepe sahili, Esentepe köy içi, futbol sahası bölgesi ve su pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesi'nde elektrik kesik olacak.

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