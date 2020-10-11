Diko Başkani Papadopulos’tan seçim demeci

Güney Kıbrıs’taki DİKO partisinin Başkanı Nikos Papadopulos, Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan demecinde, Kıbrıs sorunu, Maraş konusu ve KKTC’deki seçim süreciyle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Güney Kıbrıs’taki DİKO partisinin Başkanı Nikos Papadopulos, Fileleftheros gazetesinde bugün yer alan demecinde, Kıbrıs sorunu, Maraş konusu ve KKTC’deki seçim süreciyle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Papadopulos’un demecinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ile Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu ele alışını çok sert bir şekilde eleştirdiğini yazan gazete, Papadopulos’un Rum hükümetini son yıllarda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığının değerini düşüren ve buna paralel olarak sahte devletin düzeyini yükselten bir dizi olayın gelişmesine izin verdiği konusunda” eleştirdiğini kaydetti.

İzlenen yolun “kötü bir teslimiyete yol açtığını” savunan Papadopulos, yeni bir strateji benimsenmesi gerektiğine de işaret etti.

DİKO partisinin kırmızı çizgilerinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından 2014’ten itibaren 2017’de Crans Montana’da doruğa ulaşacak şekilde ihlal edildiğini dile getiren Papadopulos, Rum tarafının o zaman Kıbrıs sorununun iç boyutlarında ne yazık ki yapabileceği tüm olası tavizlerde bulunduğunu savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son yıllarda uyguladığı başarısız politikasının girdabında mahsur kaldığının bir gerçek olduğunu da ifade eden Papadopulos, Anastasiadis’in iç boyutlarda yapılabilecek tüm tavizlerde bulunduğunu ve hiçbir karşılık almadığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’de itibarlarını zedelediklerini de savunan Papadopulos, “Eğer hükümet olsaydık, ilk andan itibaren yani Barbaros gemisinin yasadışı faaliyete başladığı 2014 yılından itibaren, Türkiye aleyhinde yaptırımlar uygulanmasını isteyecektik” ifadesini de kullandı.

Türkiye’nin tutumunun sebebinin Kıbrıs sorunu olmadığını ve Kıbrıs sorununun varoluş sebebinin Türkiye’nin tutumu olduğunu iddia eden Papadopulos, o halde, doğru bir çözümün başarılması için, bu tutumu değiştirmeye çabalamaları gerektiğini sözlerine ekledi.