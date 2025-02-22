Dimitriu resmi temaslar için Mısır’a gidiyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Mısır’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin daveti üzerine, 23-26 Şubat tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Dimitriu temasları çerçevesinde Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin yanı sıra Senato Başkanı Abdel Wahab Abdel Razeg’le de bir araya gelecek.

Dimitriu ayrıca Gebaly ile birlikte, iki parlamento arasındaki revize edilmiş İş Birliği Anlaşması’nı da imzalayacak.

Dimitriu, Mısır ziyaretinde İskenderiye ve Tüm Afrika Patriği II. Theodoros ve buradaki Yunan toplumu kurumlarını da ziyaret edecek.