  • BIST 9602.16
  • Altın 3440.779
  • Dolar 36.4087
  • Euro 38.1115
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Dimitriu resmi temaslar için Mısır’a gidiyor

» »
Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Mısır’a gideceği belirtildi.
Dimitriu resmi temaslar için Mısır’a gidiyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Mısır’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin daveti üzerine, 23-26 Şubat tarihlerinde resmi temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Dimitriu temasları çerçevesinde Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Hanafy Ali el-Gebaly’nin yanı sıra Senato Başkanı Abdel Wahab Abdel Razeg’le de bir araya gelecek.

Dimitriu ayrıca Gebaly ile birlikte, iki parlamento arasındaki revize edilmiş İş Birliği Anlaşması’nı da imzalayacak.

Dimitriu, Mısır ziyaretinde İskenderiye ve Tüm Afrika Patriği II. Theodoros ve buradaki Yunan toplumu kurumlarını da ziyaret edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rumlar hükümetin ekonomik icraatlarından memnun değil!17 Şubat 2025 Pazartesi 14:18
  • Kunzel’in istinaf başvurusu reddedildi15 Şubat 2025 Cumartesi 18:02
  • Güney Kıbrıs’ta yazılan ilaç reçeteleri AB ülkelerinde geçerlilik kazanıyor14 Şubat 2025 Cuma 14:56
  • Rum polisi futbolcularla ilgili sahte sözleşmeler yüzünden üç kişiyi tutukladı14 Şubat 2025 Cuma 11:37
  • Pakistan Başbakanı Şerif’in, KKTC açıklamalarına Güney Kıbrıs’tan tepki!14 Şubat 2025 Cuma 10:53
  • Kıbrıs’ın Güneyinde Askeri Kurallarla Hareket Ettiklerine İnanılan 80 Kişilik Bir Şebeke Soruşturuluyor13 Şubat 2025 Perşembe 19:25
  • Kadınların gönüllü askerliğine bakanlar kurulundan onay13 Şubat 2025 Perşembe 16:35
  • AB Komisyonu Güney Kıbrıs’ı uyarmaya devam ediyor13 Şubat 2025 Perşembe 15:52
  • Kadınların gönüllü askerliğine Rum Bakanlar Kurulu’ndan onay13 Şubat 2025 Perşembe 13:48
  • Polis aracının camını kırdı, silah çaldı!12 Şubat 2025 Çarşamba 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti