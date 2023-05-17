Diplomatik kaynaklar: ABD ve Esad yönetimi gizlice görüşüyor

Türkiye ve bir dizi Arap ülkesinin Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmasına karşı çıkan ABD'nin, Suriye’yle Umman’da gizli görüşmeler yaptığı ve ABD askerinin Suriye'den çekilmesini ele aldığı iddia edildi.

Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşma çabaları sürerken ABD yönetiminden yetkililerin Beşar Esad hükümetiyle gizlice görüştüğü haberi gündem oldu.

Cradle sitesinin Arap Birliği'nden üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD'li ve Suriyeli yetkililer Umman'da gizli görüşmeler yapıyor. Muskat'taki görüşmelere iki ülkeden güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan isimlerin de katıldığı belirtiliyor.

Haberde, Şam yönetiminin ABD'nin topraklarından tamamen çekilmesi yönünde baskı yaptığı ancak ABD'nin omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne desteğinin gündeme gelmediği kaydedildi. Görüşmelerde ayrıca 2012'de Şam'da kaybolan ABD’li gazeteci Austin Tice'ın akıbetinin de ele alındığı, Suriye'nin Tice'ın yerini bilmediğini savunduğu ancak ABD'nin buna kuşkuyla baktığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu ay başında Tice'ın bulunması için Suriye ve diğer ülkelerle temasta olduklarını söylemişti.

Kaynaklara göre Washington-Şam hattında gizli görüşmeler ABD'nin eski Başkanı Donald Trump iktidardayken başladı ancak Trump'ın Esad'ı öldürmek istediklerini söylediği 2020'de kesildi. Joe Biden'ın başkan olmasının ardından iki ülkenin aracılar yoluyla birkaç defa masaya oturdukları haberleri daha önce de gündeme gelmişti.

ABD, TÜRKİYE-SURİYE YAKINLAŞMASINA KARŞI ÇIKIYOR

ABD, bir süredir Şam ile Türkiye ve bir dizi Arap ülkesi arasındaki yakınlaşmaya karşı açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin Rusya ve İran'ın katılımıyla Suriye yönetimiyle yürüttüğü görüşmelere dair açıklama yapan ABD, “Temel çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması yönünde gerçek bir ilerleme sağlanmadan Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini” bildirmişti.

Açıklamada, “Suriye rejimi ile temas halinde olan bölgesel ortaklarımıza, Suriyelilerin insani ve güvenlik durumlarının iyileştirilmesine yönelik inandırıcı adımların her türlü temasta ön planda ve merkezde yer alması gerektiğini vurguladık” ifadeleri kullanılmıştı. Washington, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesine de itiraz etmişti.