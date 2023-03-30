Dışişleri Bakanlığı, memurların dış tayinleriyle ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak maksadıyla, dış tayinleri, yasa ve tüzüğün emrettiği şekilde, zamanlıca yapmaktan yükümlü olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, sürekli görevle atanabilecek nitelikteki memurlarının yurtdışı uygulama birimlerine görevlendirmelerini, ilgili yasa ve tüzük çerçevesinde, düzenli bir şekilde yaptığı bilinmektedir. Bakanlık, 2023 yılında da, ada dışındaki görev süresi hitam bulan diplomatlarının yerine halihazırda merkezde görevli diplomatları arasından atama yapılmasına karar vermiştir.

Devletin belirlediği partiler üstü dış politikayı yürütmekte olan Bakanlık, temsil görevi de üstlenen memurlarının dış tayinlerini olanaklar ölçüsünde ve hizmetin gereklerinin karşılanmasını sağlayacak şekilde yapar. Tayin dönemlerinde nakil yapılacak yurtdışı uygulama birimleri belirlenir ve tayin hakkı kazanan memurların tercih yapmaları istenir. Tayinlerin karara bağlanması sırasında, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde dikkate alınır ve tayinlerine karar verilen memurlar beş yılı (4+1) aşmayacak bir süre için söz konusu uygulama birimlerine nakledilirler.

Dışişleri Bakanlıklarının doğası gereği, yurtdışı görevi, diplomatlarımızın asli görevleri arasında yer almaktadır. 27 yurtdışı uygulama birimimizde, diğer hizmetler yanında temsiliyet görevinin ifa edilmesi ile başta vatandaşlarımız ve yabancılara verilen konsolosluk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak maksadıyla Bakanlık söz konusu nakilleri, yasa ve tüzüğünün emrettiği şekilde, zamanlıca yapmaktan yükümlü olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurur.”