  • BIST 4.987,56
  • Altın 1213.115
  • Dolar 19.1638
  • Euro 20.8882
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Dışişleri Bakanlığı, memurların dış tayinleriyle ilgili açıklama yaptı

» »
Dışişleri Bakanlığı, memurların dış tayinleriyle ilgili açıklama yaptı
Dışişleri Bakanlığı, memurların dış tayinleriyle ilgili açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak maksadıyla, dış tayinleri, yasa ve tüzüğün emrettiği şekilde, zamanlıca yapmaktan yükümlü olduğunu duyurdu.

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

 

“KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, sürekli görevle atanabilecek nitelikteki memurlarının yurtdışı uygulama birimlerine görevlendirmelerini, ilgili yasa ve tüzük çerçevesinde, düzenli bir şekilde yaptığı bilinmektedir. Bakanlık, 2023 yılında da, ada dışındaki görev süresi hitam bulan diplomatlarının yerine halihazırda merkezde görevli diplomatları arasından atama yapılmasına karar vermiştir.
Devletin belirlediği partiler üstü dış politikayı yürütmekte olan Bakanlık, temsil görevi de üstlenen memurlarının dış tayinlerini olanaklar ölçüsünde ve hizmetin gereklerinin karşılanmasını sağlayacak şekilde yapar. Tayin dönemlerinde nakil yapılacak yurtdışı uygulama birimleri belirlenir ve tayin hakkı kazanan memurların tercih yapmaları istenir. Tayinlerin karara bağlanması sırasında, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde dikkate alınır ve tayinlerine karar verilen memurlar beş yılı (4+1) aşmayacak bir süre için söz konusu uygulama birimlerine nakledilirler.
Dışişleri Bakanlıklarının doğası gereği, yurtdışı görevi, diplomatlarımızın asli görevleri arasında yer almaktadır. 27 yurtdışı uygulama birimimizde, diğer hizmetler yanında temsiliyet görevinin ifa edilmesi ile başta vatandaşlarımız ve yabancılara verilen konsolosluk hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak maksadıyla Bakanlık söz konusu nakilleri, yasa ve tüzüğünün emrettiği şekilde, zamanlıca yapmaktan yükümlü olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurur.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nı ziyaret etti30 Mart 2023 Perşembe 13:10
  • Bakanlık Çalışma İzinleri Hakkında Duyuru Paylaştı30 Mart 2023 Perşembe 12:56
  • Kıbrıs öğretmen sendikalarının toplantısı ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı30 Mart 2023 Perşembe 12:37
  • Yönetmen Kemal Soğukdere, Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı...30 Mart 2023 Perşembe 12:32
  • Münür Rahvancıoğlu Davasında İlk İncelemeye Esas Ara Kararı Açıklandı30 Mart 2023 Perşembe 12:25
  • Demirhan'da Market Hırsızlığı!30 Mart 2023 Perşembe 12:03
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı30 Mart 2023 Perşembe 11:33
  • İki Trafik Kazası, İkisinin Sebebi Alkol!30 Mart 2023 Perşembe 11:17
  • Dursun Oğuz: Londra’daki saldırı, Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan bir saldırıdır30 Mart 2023 Perşembe 10:59
  • Şan: Vermiş Olduğumuz Haklı Davamızı Sonsuza Kadar Savunacağız30 Mart 2023 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti