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Dizdarlı, Ataser'e kitabını takdim etti

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Khora Yayınlarının son kitabı "Lambousa Prensesi", yazarı Dr. Bülent Dizdarlı tarafından Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'e takdim edildi.
Dizdarlı, Ataser'e kitabını takdim etti

Khora Yayınlarının son kitabı "Lambousa Prensesi", yazarı Dr. Bülent Dizdarlı tarafından Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser'e takdim edildi.

Yayınevimizin de katıldığı görüşmede, ismini ve konusunu bölgenin tarihinden alan roman hakkında bilgi verildi. Ayrıca beldenin kültürel zenginliklerini tanıtmakta kitabın katkısı olacağı vurgulandı.

Fırat Ataser'e, Lambousa Belediyesi Başkanı olarak hitap eden Dizdarlı, yaptığı araştırmalarda Lombousa Krallığı'nın tam da belediye sınırlarındaki 3 bölgeyi kapsadığını belirtti.

Kitabı ve bölgenin değerlerini tanıtmak amacıyla yazarla söyleşi ve imza etkinliği organize etmek üzere sözleşildi.

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