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Doğa Kolejlerinde öğretmen boykotu ikinci gününde

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Aylardır maaşları ödenmeyen Doğa Koleji'nde öğretmenleri bugün boykotun ikinci gününde. Boykot İstanbul, İzmir ve Ankara'dan tüm Türkiye'ye yayılırken, boykota öğrencilerin ve öğretmenlerin desteği artıyor.
Doğa Kolejlerinde öğretmen boykotu ikinci gününde

Üç aydır ücret almayan Doğa Koleji öğretmenleri okul yönetiminin sürekli kendilerini oyaladığını, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş bırakma hakları olduğunu duyurmuştu. Yönetim okulun satılmasıyla ilgili yapacağı açıklamayı ertelerken, öğretmenlerin durumuyla ilgili de bir açıklama yapmıyor. Okul yönetimi öğretmenlerin maaşının ne zaman ödeneceği, olası bir satışta öğretmenlerin durumunun ne olacağı gibi konularda suskunluğunu sürdürüyor.

Doğa Koleji İstanbul Güneşli, Avcılar, Sarıyer, Topkapı, Kurtköy, Büyükçekmece, GOP ve Batışehir Bağcılar kampüslerinde öğretmenler boykotun ikinci gününde. Güneşli Kampüsü'nde temizlik ve güvenlik personeli çalışmıyor. Avcılar Kampüsü'nde dünden beri lisede öğretmenler derse girmiyor. Sarıyer Kampüsü'nde lise ve ilkokul öğretmenler iş bıraktı. İdare öğrencilere izni verdi. Öğrenciler öğretmenlerine destek mesajlarını sınıflarının kapısına astı. 

GOP Kampüsü'nde ilkokul kısmında öğretmenler boykotta. Batışehir Bağcılar Kampüsü'nde öğretmenler iş bıraktı. İdare ailelerden çocuklarını almalarını istedi. Kurtköy Kampüsü'nde öğretmenler bugün boykota katıldı. Büyükçekmece Kampüsü'nde öğretmenler iş bıraktı. Okulda sadece müdür ve güvenlik var.

Topkapı Kampüsü'nde öğretmenler iş bıraktı. Veliler ve öğrencilerden destek var. İstanbul Üniversitesi'nden desteğe gelen öğrenciler okulun önünde açıklama yapacak. 

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İzmir Çiğli Kampüsü'nden boykot devam ediyor. Okulda üç öğretmen var, ikisi derse girmiyor velileri ikna ediyor.
İzmir Mavişehir-1 Kampüsü'nde öğretmenlerin bir kısmı okula gelmedi. 

Doğa Koleji öğretmenleri avukatları, iş bırakma hakkı ve Doğa Koleji patronun oyunlarıyla ilgili bilgi notunu paylaştı. Notta direnişteki öğretmenlere şunlar hatırlatılıyor.

DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ BIRAKMA HAKKINDA BİLMESİ GEREKENLER:

1- Şu anda Doğa Öğretmenleri tümüyle yasal bir hakkı kullanıyor. İş Kanunu’nun 34.maddesi 20 gün ücret ödenmezse iş bırakma hakkı tanıyor. Bu hakkı kullanmak öğretmenin şu anda başvurabileceği en sağlam yol.

2- Öğretmen arkadaşlarımız fesih yapmasınlar. Kendi isteğiniz ile işten çıkış istemeyin. Bu durumda hak kaybına uğrayabilirsiniz. Üstelik bu patronun işine gelir.

Patronun sizin iş bırakma hakkını kullanmanızı engellemek istiyor, çünkü;

3- 5580 Sayılı Yasa 7. Md. göre; okul kurucusunun cezai sorumluluğu olmaması için okul yıl sonu tatiline kadar açık kalmalı. Okulun kapanacağının resmi olarak açıklayabileceği tarih en geç Mart ayı.

4- Patron, çeşitli idari yaptırımlar ve belki ceza kanunu sorumluluğundan kurtulmak için Haziran’a kadar okulu resmen kapatmayıp, resmi kapanmayı açıklamak için herkesi oyalayabilmeli. Bu nedenle oyalanıp duruyoruz.

5- Bu zamana kadar öğretmenlerden sözleşmesini feshedenlerin yerine yeni birilerini işe almak işine gelir; hem maaş ödemez hem de yenilerin kıdem tazminatı hakkı olmaz... Bu nedenle kimse kendi isteğiyle işten ayrılmamalı. Bunun yerine iş bırakma hakkını kullanmalı.

6- Yine bu süre içinde velilerin öğrencilerin kaydını alması da patronun işine gelir, çünkü böylece “kendinden kaynaklanmayan bir sebeple” okul fiilen kapanmış olur. Yani patron derin bir "ohh" çeker...

7- Şu anda patronun oyunu bozacak tek şey öğretmen boykotudur. Yani iş bırakma. Çünkü derse girmeyenlerin yerine başkasını çalıştıramaz. Ama raporlu olan veya işten ayrılanların yerine başka öğretmen çalıştırabiliyor. Böylece eğitim devam ediyor diyerek oyalamaya devam edebilir

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