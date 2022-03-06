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Dondurulmuş Patates Servis Ediliyordu

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Dondurulmuş Patates Servis Ediliyordu
Dondurulmuş Patates Servis Ediliyordu

Salt Bae‘ lakaplı kasap Nusret Gökçe’nin Britanya’nın başkenti Londra’daki yüksek fiyatlarıyla ünlü restoranın eski bir çalışanı, “Zenginler için McDonald’s” dediği mekanda dondurulmuş patatesten kızartma servis edildiğini iddia etti.

Tuzlama hareketi sayesinde Salt Bae adıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Gökçe’nin Londra’da eylülde açılan restoranı yemeklerin lezzetinden çok fiyatlarıyla gündeme gelmişti.

Restorana gidip yemek yiyenlerin sosyal medyadan paylaştığı hesap adisyonu fotoğrafları, Nusret’in Türkiye’deki restoranına uçakla gelip yemek yemenin Londra’dakinden daha ucuza geleceği, tek makul fiyatlandırmanın ikram çaylar olduğu gibi yorumlara neden olmuştu.

Daily Mail’in haberine göre restoranda sömeliye (yemekle şarap eşleştiren kişi) olarak çalışan Guillermo Perez, 17:30’dan sonra avokado yediği için kovulduğunu anlattı.

Restorandaki çalışma ortamını ‘zehirli’ olarak nitelendiren Perez, restoranda o saatten sonra yemekhaneden yemenin yasak olduğunu söyledi. Kendi getirdiği avokadoyu mutfaktan aldığı bir tabakta yediği sırada şefin kendisine bağırmaya başladığını anlatan Perez “Avokadonun bana ait olduğunu anlatmaya çalıştım ama beni saldırganlıkla suçladı ve müdürümü aradı” dedi. Daha sonra insan kaynaklarına çağırılarak kovulduğunu anlattı.

 

‘Heinz ketçap mayonez’

Şarap fiyatlarının yüksekliğine dikkat çeken sömeliye, 1000 sterlinlik şişelerin 3 bin sterline satıldığını belirterek, “Elbette istediğiniz fiyatı verebilirsiniz ama yemeğin ve servisin kalitesi bu fiyata denk değilse etik olmaz” dedi.

Bir gün koca bir paket dondurulmuş patates kızartması gördüğünü anlatan Perez “Gerçekten mi, insanlara bunu mu servis ediyorlar diye düşündüm. Ayrıca herhangi bir marketten alınabilecek Heinz ketçap mayonez veriyorlardı” ifadelerini kullandı.

İnsan kaynaklarından işten çıkarılmasıyla ilgili makul bir neden gösterilmesini talep eden eski çalışan, sömeliyeler arasında en iyi ikinci satış rakamına ulaşmasına rağmen yeterince şarap satamamasının gerekçe gösterildiğini öne sürdü.

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