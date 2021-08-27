Dr. Fazıl Küçük Parkı - Herkes İçin Sanat Heykel Parkı Açılıyor

Herkes için Sanat Dr. Fazıl Küçük Parkı heykel rezidansı eserlerinin halka tanıtım etkinliği 1 Eylül Çarşamba saat 17.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ve Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde ve GAÜ ile KAÜ’nün de katkılarıyla gerçekleşen “Herkes için Sanat Heykel Rezidansı” kapsamında sanatçılara yapılan açık çağrı sonucunda yarışmayı kazanan sanatçılar; Dize Kükrer, Nurtane Karagil - Eda Zeybel- Gönen Karagil, Naz Atun ve Sinem Akın’ın eserleri parkta yer alacak. Parkta, ülkemizin ilk kadın heykel sanatçısı, EMAA eş başkanı ve proje sanat danışmanı Zehra Şonya’nın ise gönüllü olarak sanatçılarla dayanışarak yaptığı eseri de yer almaktadır

Sanatçıların heykellerine ek olarak, parkımıza ismi verilen toplum liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ün heykeli de ilerleyen günlerde yapılacak ve parka yerleştirilecektir.

Etkinlikte EMAA’nın Geçici Kamusal Sanat Çalıştayları kapsamında yaratılan geçici sanat yerleştirmeleri, Lefkoşa Belediye Orkestrası triosu, Ersen ve Zeliş müzik dinletisi, Hanife Tayyareci’nin yazdığı Gri ve Beyaz ile Sanata Kuş Bakışı masalı canlı okuması, ve çocuklar için sanat atölyeleri de yer alacak.