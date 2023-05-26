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Dünya Çocuk Gününde LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir Ortak Konseri

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Dünya Çocuk Gününde LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir Ortak Konseri
Dünya Çocuk Gününde LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir Ortak Konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir (Girne Oda Korosu) 1 Haziran Dünya Çocuk gününde ortak konser verecek.

 

Şefliğini Oskay Hoca, Koro Şefliğini Hare Yakula, Buğçe Dikmenay Özer ile Tatiana Khamınza’nın üstlendiği konser, 1 Haziran Perşembe saat 20.00’de Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde (Eski Mısırlızade Sinema) gerçekleştirilecek.

 

LBO Çok Sesli Gençlik Korosu konserde Vois sur ton Chemin, Sen De Söyle                               When I Close My Eyes, Kusimama, LBO Çocuk Korosu Cennettir Kıbrıs’ım, Gökyüzü Kimin?, Takatuka, Doğanın Sesi ve Kyrenia Chamber Choir ise Bogoroditse Devo, Benedictus ve Healing Light: a Celtic Prayer isimli şarkıları seslendirecek.

 

LBO Çocuk Korosu ve Çok Sesli Gençlik Korosu “Çocuklar Barışla Doğsun” ve finalde ise LBO Koroları ile Kyrenia Chamber Choir “Al Yemeni Mor Yemeni” şarkısını hep beraber seslendirecek.

 

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