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Dünya Sağlık Örgütü’nün iki Antik Yunan harfini atlayıp Omicron’u seçmesi tartışma yarattı

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Dünya Sağlık Örgütü, Cuma günü yaptığı açıklamada Güney Afrika'da tespit edilen yeni corona virüsü varyantına Omicron adını vermesi yeni bir tartışma yarattı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün iki Antik Yunan harfini atlayıp Omicron’u seçmesi tartışma yarattı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, yeni coronavirüsü varyantına Cuma günü yeni bir isim verdi. Daha önce Antik Yunan alfabesinden harfleri seçen Dünya Sağlık Örgütü’nün iki harf atlayarak Omicron’u seçmesi yeni bir tartışma başlattı.

Normal düzende Nu ve Xi harflerini seçmesi gereken Dünya Sağlık Örgütü, iki harf atlayarak Omicron’u seçti. DSÖ’nün bu kararı sosyal medyada tartışma yarattı.

31 Mayıs 2021’de Covid-19 varyantlarına Yunan alfabesinden isim verme kararı alan Dünya Sağlık Örgütü’nün Nu kelimesinin İngilizcedeki “yeni” yani “new” kelimesine benzemesinden dolayı bu harfi atlamış olabileceği öne sürüldü. Öte yandan Xi kelimesinin ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le aynı olmasından dolayı bu kararın alınmış olabileceği öne sürüldü.

ABD’li siyasetçi Ted Cruz,” Eğer Dünya Sağlık Örgütü Çin Komünist Parti’den korkuyorsa böyle korkutucu bir pandemide onlara nasıl güvenilir” açıklamasını yaptı. Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcıları Omicron isminin siyasi gerilim ve tartışmanın önüne geçilmesi için tercih edildiğini öne sürdü.

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