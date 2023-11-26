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Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in bir üyesi daha askere alındı; Grup 2025'e kadar sahnelerde olmayacak

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Yasalara göre tüm sağlıklı Güney Koreli erkekler, Kuzey Kore tehdidi nedeniyle 18-21 ay boyunca zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek zorunda.
Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in bir üyesi daha askere alındı; Grup 2025'e kadar sahnelerde olmayacak

Güney Kore'de dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'in üyelerinden Jung Kook, aralık ayında askerlik görevini yerine getireceğini duyurdu.

"Önümüzdeki Aralık ayında... Askerlik görevimi yapmak üzere kısa bir süreliğine aranızdan ayrılıyorum,"  diyen Jung Kook, "Döndükten sonra, büyümüş olarak her zaman olduğum yerde, sahnede olacağıma söz veriyorum." mesajını hayranları ile paylaştı.

Kısa süre önce erkek şarkıcı grubunu yöneten ajans, grubun yedi üyesinin de askerlik görevini yerine getireceğini açıklamıştı. 

Bu açıklamanın ardından BTS'in üç üyesi Güney Kore'de zorunlu olan askerlik hizmetini yerine getirmeye başlamış, bu nedenle grup konser ve müzik çalışmalarına ara vermişti.

Ajans Jung Kook ile birlikte diğer üç üye RM, Jimin ve V'nin de askere alınma sürecinin başladığını duyurdu. 

Askerlik nedeniyle dünyaca ünlü grup en az 2025'e kadar müzik piyasasında boy gösteremeyecek.

Yasalara göre tüm sağlıklı Güney Koreli erkekler, Kuzey Kore tehdidi nedeniyle 18-21 ay boyunca zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmek zorunda.

Ancak yasa sporcular, klasik ve geleneksel müzik sanatçıları, bale ve diğer dansçılar ve prestijli uluslararası yarışmalarda ödül alan kişileri askerlik hizmetinden muaf tutuyor. 

Fakat ülkedeki K-pop yıldızları dünya çapında ün ve büyük uluslararası ödüller kazansalar bile bu tür avantajlara sahip değil.

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