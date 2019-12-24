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Dünyada gıda eşitsizliği artacak

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Bedenlerimizin büyümesi dünyada gıda ihtiyacını nasıl etkileyecek?
Dünyada gıda eşitsizliği artacak

2100'e girdiğimizde dünya nüfusunu beslemek için yüzde 80 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız.

Almanya'dan araştırmacılar, Vücut Kitle Indeksi (VKİ) sürekli artma eğiliminde olduğu için, insanların daha fazla kalori tüketmesi gerekeceğini söylüyor.

Plos One dergisinde yayımlanan araştırma, daha fazla kalori ihtiyacının karşılanmaması durumunda dünyada eşitsizliğin artacağı sonucuna varıyor.

Gottingen Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırma, kalori ihtiyacı artışının yüzde 61'inin nüfus artışından kaynaklanacağını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminlerine göre, 2010'da 7 milyar olan dünya nüfusu 2100'de 11 milyara yükselecek.

Ancak kalori artışının yüzde 19'a yakını dünya nüfusunun boy ve kilo artışından kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmayı kaleme alan Dünya Sebze Merkezi'nden Lutz Depenbusch'a göre, "VKİ'de ve boyda artış tahminiyle bağlantılı olarak 2010 ile 2100 arasında kişi başına günlük enerji ihtiyacı 253 kalori artış gösterecek" diyor.

Gıda eşitsizliği artacak

Depenbusch, bunun Hindistan ve Nijerya'nın 2010'daki toplam kalori ihtiyacına eşdeğer olduğunu söylüyor.

Günde 253 kalori, iki muza veya bir porsiyon patates kızartmasına eşdeğer.

Gelecekte bu kalori ihtiyacı artışından en fazla etkilenecek olan bölge, Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkeler olacak.

Bu bölge hızlı bir nüfus artışına tanık oluyor.

Uzmanlar, bu artışa yanıt verecek doğru küresel gıda politikaları izlenmesi gerektiğini, aksi halde gıda eşitsizliği ve ekonomik eşitsizliğin artacağı uyarısında bulunuyor.

Gıdaya talebin artması ile fiyatların da artacağı, zengin ülkelerin bu fiyat artışına adapte olabileceği, ama yoksul ülkelerin zorlanacağı ve beslenme yetersizliklerinin ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

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